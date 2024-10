No caso de pagamento de plano de saúde, as operadoras não são obrigadas a aceitar uma escritura de divórcio extrajudicial, pois não é uma decisão emanada de um Poder constituído, como o Judiciário. . Contudo, se o divórcio for feito em juízo, ocorre a ‘homologação’, que éuma sentença, e , como tal, obriga a todos a obedecer.

Também temos orientado as pessoas que o divórcio dos pais não as obriga, de forma alguma, a repartir com os filhos qualquer bem, pois não existe herança de pessoa viva. Os filhos só serão herdeiros quando os pais falecerem e se deixarem patrimônio. Vale lembrar que, mesmo idosos, os pais têm o direito de fazer o que quiserem com os seus bens, independentemente da vontade dos filhos.

Já quanto ao casamento, existem muitas reportagens sobre pessoas que se reencontram muitos anos depois ou até que se apaixonam em casas de repouso. Os mais moderninhos até utilizam as redes sociais para encontrar seu par romântico outonal, não se limitando pela idade. Esses casamentos, ora aplaudidos, ora criticados têm suas características e até pouco tempo atrás, o Código Civil estabelecia as pessoas com mais de 70 anos, eram literalmente obrigadas a casar apenas pelo regime de separação de bens.

Contudo, em 1º de fevereiro de 2024, o Supremo Tribunal Federal entendeu não ser mais obrigatória esta imposição do Código Civil atual, no art. 1.641, inciso II, e estendeu o posicionamento também às as uniões estáveis. Foi então emitida a tese chamada de ‘repercussão geral - tema 1236′ a partir da qual entendeu-se ser possível que, em casamentos e uniões estáveis, não apenas possam constituir-se de maneira livre mas que se possa alterar o regime, mas com autorização judicial, no caso de casamento, ou por escritura pública, no caso de uniões. Contudo, tais alterações produzirão efeitos em relação à divisão do patrimônio apenas para o futuro.