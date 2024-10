As expectativas para a aplicação da Súmula 73 nas ações relativas às eleições municipais são elevadas. Ao estabelecer uma base legal sólida para a punição de candidaturas laranjas, a jurisprudência busca não apenas punir os infratores, mas também desencorajar outros partidos a adotar práticas semelhantes. Dentre as sanções, estão previstas multas substanciais e a perda de recursos do fundo partidário, além da possibilidade de anulação de candidaturas fraudulentas, contribuindo para uma cultura política mais ética e transparente.

Uma vez reforçadas as penalidades, espera-se que apenas candidaturas legítimas sejam aceitas. É visível mais um esforço para tentar fazer com que a corrupção dê lugar à democracia.

As eleições municipais de 2024 serão uma excelente oportunidade para a Justiça Eleitoral colocar em prática o que o Poder Legislativo estabeleceu como meta para tentar inserir mais mulheres na política e, consequentemente, nos demais espaços de influência.

Enquanto a velha política acredita que é possível burlar o sistema, inscrevendo mulheres que não recebem o menor apoio para concorrer, acreditamos que, aos poucos, esse jogo vai virar e que será cada dia mais difícil passar despercebida a tentativa de fazer limonada com as nossas laranjas.