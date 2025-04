STF espera sessões mais rápidas para julgar denúncias contra aliados de Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) espera fazer sessões mais rápidas ao analisar se aceitará a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra outros núcleos do bolsonarismo no inquérito do golpe. Os julgamentos acontecem na Primeira Turma do STF, que já tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados réus. O julgamento do núcleo 2 começará no dia 22.

PUBLICIDADE O presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin, reservou três sessões para o julgamento: manhã e tarde do dia 22 e manhã do dia 23. A avaliação no Supremo, contudo, é que o caso deve ser finalizado ainda no primeiro dia. Essa estimativa é justificada por uma decisão da Primeira Turma na sessão que tornou Bolsonaro réu, no mês passado. Na ocasião, os ministros rejeitaram, por unanimidade, todos os recursos apresentados pelas defesas dos investigados. Os advogados alegaram, entre outros pontos: cerceamento do direito de defesa; incompetência do STF para julgar o caso; e a nulidade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Primeira Turma do STF Foto: Antonio Augusto/STF

Com essa etapa já superada, os outros núcleos denunciados pela PGR não poderão mais apresentar essas queixas. As audiências terão declarações do procurador-geral da República, dos advogados e os votos dos ministros.

O STF analisará se aceita a denúncia contra os seguintes investigados: general Mário Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência; Filipe Martins, ex-assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais; Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF); o coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro; Marília Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça; e Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal (PF) e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.