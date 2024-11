Em 2008 a OAB ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a Lei da Anistia (ADPF nº. 153), sendo este pedido rejeitado pela Suprema Corte, mantendo-se o perdão. Nenhum militar foi responsabilizado criminalmente por atos praticados durante a ditadura. Nem mesmo os notórios torturadores, conhecidos por seus métodos virulentos de interrogatório no DOI-CODI, chegaram a ser punidos.

Essa sensação de total impunidade provocada pela lei de anistia que perdoou agressores dos direitos humanos, diferentemente do que fizeram outros países da América do Sul, a exemplo da Argentina, Uruguai e Chile, possibilitou que um deputado autodenominado do baixo clero, no dia 17 de abril de 2016, diante de um plenário do Congresso Nacional lotado, ao votar o pedido de impeachment, tenha usado a tribuna do parlamento para afirmar: “pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim”

Esse deputado torna-se presidente em 2018 e durante todo o seu mandato instila ódio e propaga fake news com ideias golpistas, desenvolvendo um negacionismo não apenas cientifico, mas também do Estado Democrático de Direito, proferindo ataques às instituições. Esse negacionismo teve várias fases, primeiro foram apresentados infundados questionamentos acerca da lisura das urnas eletrônicas, depois passou-se a duvidar do processo eleitoral, culminando em não reconhecer a derrota.

Entre a divulgação do resultado do pleito e a posse do novo presidente eleito, foram vários os estímulos para que os seguidores do ex-presidente acampassem na porta de quartéis, pedindo a volta da ditadura militar, a aplicação de um novo AI-5 (?), além da exaltação/provocação das forças armadas e dos comandantes militares pleiteando que o candidato derrotado continuasse no poder, mesmo após expirado o mandato.

Esse caldo golpista implicou a realização de protestos e ataques a Polícia Federal, tentativa frustrada de explosão de bomba no aeroporto de Brasília no dia 24.12.2022, culminando na invasão dos três poderes no dia 08 de janeiro de 2023. Destruíram o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Depredou-se o patrimônio público, histórico e cultural, restando conspurcados vários símbolos da democracia.