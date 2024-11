Se hoje não se fala mais em “soltar a boiada”, a retomada de política estatal verde é insuficiente para retornar à fase do “Brasil promissora potência ecológica”.

Anunciou-se o lançamento de uma plataforma que promete mapear e listar projetos de economia verde alinhados a planos do governo federal para o tema. O objetivo é reunir investidores e financiadores dos setores público e privado e instituições financeiras globais. A plataforma se chama BIP e contará com projetos validados pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, validados com um selo de certificação. Isso garante alinhamento ao Plano de Transformação Ecológica do Brasil.

Seria interessante que o governo brasileiro aproveitasse a presidência do G20 e a próxima COP30, para mostrar que existe vontade política no sentido de coibir o desmatamento, adotar atitudes consistentes quanto à descarbonização, enfrentar o saneamento básico e brecar a infame produção de resíduos sólidos contaminantes do solo, da atmosfera e da água.

Não bastam o anúncio e a proclamação oficial. É preciso encarar com seriedade a gravíssima situação em que o extermínio da floresta lançou o Brasil. O detentor da maior quantidade de água doce vê chegar uma escassez hídrica mais do que preocupante. Verdadeiramente aflitiva. O país que detinha a maior floresta tropical do planeta oferece ao mundo o espetáculo dantesco de incêndio em todos os biomas e a notícia surreal: o Pantanal, a área mais úmida do globo, tende a desaparecer.