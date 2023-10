É urgente trazer à luz as sombras que encobrem o tráfico infanto-juvenil

O filme ‘Som da Liberdade’ nos transporta para um sombrio universo, expondo de forma contundente o tráfico e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Vivemos no século XXI e, infelizmente, ainda testemunhamos uma forma cruel de escravidão que afeta milhões de crianças ao redor do mundo.

O tráfico de pessoas é a terceira atividade criminosa mais lucrativa no mundo, movimentando incríveis 32 bilhões de dólares anualmente.

Infelizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de crimes de exploração sexual de crianças, com meio milhão de vidas roubadas a cada ano por esses indivíduos cruéis. Dados do Child Fund Brasil revelam que, a cada 24 horas, 320 crianças são sujeitas a terríveis atrocidades, sendo que apenas uma pequena fração desses crimes é denunciada. É ainda mais alarmante constatar que 75% das vítimas são meninas, muitas delas pertencentes a grupos étnicos minoritários, aprisionadas em um ciclo vicioso de abuso e dependência.

Essa triste realidade está intrinsecamente ligada às desigualdades sociais, econômicas, raciais e de gênero, o que torna os grupos mais vulneráveis alvos fáceis para esses criminosos.

É urgente que tragamos à luz as sombras que encobrem o tráfico e a exploração sexual infanto-juvenil. Não podemos permitir que a indiferença nos cale.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia; pós-graduada em Ciências Penais, em Direito de Polícia Judiciária e em Processo Penal; mestre em Filosofia; Diretora da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol) do Brasil