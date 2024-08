A gente muda a realidade e reverte o machismo e a misoginia por meio de informação democratizada, com conscientização pública. Praticamente sem cursos orçamentários aos cofres públicos, as campanhas simbólicas do Agosto Lilás e dos Bancos Vermelhos têm imenso poder pedagógico, geram aprendizagem e transformam o inconsciente coletivo, rompendo preconceitos de toda ordem que matam, condenam, reprimem e violentam as mulheres brasileiras ao longo de séculos.

Instituído pela Lei 14.448/2022, o Agosto Lilás determina a articulação da União, dos estados e dos municípios em prol da defesa e garantia de direitos de todas as brasileiras. Ressalto que essa mobilização dá expressiva visibilidade à causa, provocando a sociedade como um todo a dar as mãos para proteger a mulher contra crimes que lhe tiram diariamente a vida e as condições físicas, psicológicas e materiais de sobrevivência.

Apesar de a Lei Maria da Penha ser uma das leis mais rigorosas e modernas para defender a mulher e punir criminalmente o agressor, temos no Brasil índices altíssimos de mulheres assassinadas, estupradas e vítimas de agressão psicológica e material. Por isso, é importante fazer este chamamento a todas as pessoas, em pleno Agosto Lilás, pelo fim de todas as formas de violência impostas à população feminina - que, vale lembrar, também é maioria no nosso país.

Nada empodera mais um povo do que conhecimento. Então, ao passarmos um mês todo mobilizando este país, mostrando à população a importância de combater a violência contra a mulher, todos que virem o lilás no mês de agosto vão lembrar disso. Informação correta é poder, e nós temos que informar. Nós vamos mostrar ao povo que todos têm que dar as mãos. Nossa voz no Parlamento representa um instrumento de luta das mulheres por uma vida livre de violência.