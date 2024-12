Opinião | Enciclopédia

Recentemente, fiz um curso sobre IA. Uma das primeiras falas do professor foi: “As pessoas não correm o risco de serem substituídas pela IA. Porém, correm sim o risco de serem substituídas por outras pessoas que saibam fazer uso da IA”. Portanto, a questão não é evitar, mas conseguir limitar o tempo nas telas, especialmente com relação às crianças e aos adolescentes.

Outro dia, escutava o papo do meu filho com um amigo (ambos com apenas onze anos de idade). O amigo relatava uma situação ocorrida quando foi dormir na casa de um outro colega. Havia acordado de madrugada e estranhou o local. Estava com medo, escutava supostos ruídos e não conseguia pegar no sono novamente. Resolveu, então, pedir ajuda ao ChatGPT no seu celular. Segundo o menino, o ChatGPT “conversou” com ele, tranquilizou-o, disse que nada de errado iria acontecer e que ele deveria fechar os olhos e pensar somente em coisas boas. E ainda, de quebra, escolheu algumas trilhas sonoras tranquilas para ajudá-lo a dormir.

Pergunto aos leitores deste texto, especialmente àqueles que, assim como eu, são do tempo da enciclopédia: onde é que vamos parar?