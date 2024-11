Opinião | Ensinar adoece a alma

A remuneração dos professores está longe de satisfazer as necessidades de alguém que deveria se situar na classe média. Pior ainda, aqueles da famigerada categoria “O”, que suprem as carências do quadro efetivo, são obrigados a se dividir para dar aulas em lugares diferentes, numa locomoção bem difícil numa cidade com a dimensão e complexidade da capital.

Para culminar, o declínio dos valores, a falência da educação de berço, a omissão da primeira mestra, a mãe, responsável pelo currículo oculto que ensina as palavras mágicas – por favor, muito obrigado, com licença, perdão, etc – convertem o espaço de trabalho docente num ambiente hostil. Quando deveria ser o contrário: o acolhimento afetivo, o clima generoso, fértil para um efetivo aprendizado.

O constituinte de 1988 cuidou bem da educação no pacto fundante. Educação é direito de todos, mas dever do Estado, da família e da sociedade. Ninguém está excluído da obrigação de educar. Mas educação de qualidade é coisa muito séria para se entregar, com exclusividade, ao governo. É essencial a participação da família e de toda a sociedade. Esta é que vai sofrer as consequências de uma escola deficiente.

É urgente revalorizar a carreira de professor. Não só em relação à remuneração, mas em termos de respeito e carinho. É mais disso que os professores necessitam. E levar a sério a revisão da metodologia de ensino. É insuficiente a transmissão de informações numa era em que estas são obtidas mediante um clique, imediatamente, atualizadas, coloridas, musicais, sedutoras.