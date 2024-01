Ex-presidente da SPTuris de Kassab e Serra é condenado por improbidade

COM A PALAVRA, O EX-PRESIDENTE DA SPTURIS

“Não houve dolo, não houve improbidade.

A defesa do ex-presidente da SPTuris entende que a sentença proferida não analisou corretamente a prova existente no processo, deixando de lado a apreciação de diversos documentos que evidenciam que a conduta do então presidente da SPTuris respeitou integralmente as normas legais e o Plano de Cargos e Salários da empresa. Todas as providências para o cumprimento do TAC com o Ministério Público Federal (herdado da administração anterior) foram tomadas e as contratações em sua gestão seguiram as diretrizes previstas em lei, além de serem aprovadas pelo corpo jurídico, pelos auditores, pelo Conselho de Administração da empresa e pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura (documentos nos autos). A SPturis era uma empresa de capital aberto que concorria no mercado, não tinha orçamento público e dependia de suas receitas. Mantinha contratos para alguns eventos da Prefeitura, todos auditados e aprovados. A empresa tinha responsabilidade pela administração do Complexo Anhembi de Feiras e Exposições, do Sambódromo, e do Autódromo de Interlagos em eventos diversos e com perfis e necessidades diferentes, o que exigia mobilidade nas contratações. Não houve prejuízo aos cofres públicos, como a própria juíza reconheceu em sua sentença. Durante a gestão do ex-presidente da SPTURIS, pautada pela lisura e pela boa-fé, foi criado o Plano de Cargos e Salários da empresa, cujo texto foi inclusive revisado pelo Ministério Público Estadual. Foram realizados 4 concursos públicos, o que não ocorria desde 1989. A defesa irá apelar da decisão e tem a certeza de que, com a leitura atenta dos autos, a sentença deverá será reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgar totalmente improcedente a ação.”