Nesse sentido, inclusive, tem-se o Estado do Rio de Janeiro que parece ser o Ente Federativo que mais bem buscou definir a natureza jurídica do FECOP. Explica-se.

Em primeiro lugar, disciplinou-se, por meio da Lei Complementar nº 210/2023, que o Adicional do ICMS incide, via de regra, sobre as operações que são oferecidas à tributação do próprio imposto, constando no inciso I de seu artigo 2º, que “o produto da arrecadação adicional de dois pontos percentuais correspondentes a um adicional geral da alíquota atualmente vigente do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ou do imposto que vier a substituído”.

Em segundo lugar, porque o Conselho de Contribuintes daquele Estado já se manifestou reiteradamente que “[o] adicional de alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP) possui a mesma natureza jurídica do ICMS” (Acórdão nº 4C-2021-18.752, julgado em 16.09.2021), razão pela qual “não há qualquer irregularidade na caracterização desse adicional como integrante do próprio ICMS, mas com destinação e arrecadação vinculada” (Acórdão nº 2C-2023-19.428, julgado em 04.07.2023).

Não resta razão, portanto, para se compreender que o FECOP teria natureza jurídica distinta do ICMS.Poder-se-ia argumentar, por amor ao debate, que o FECOP seria uma contribuição (não um imposto), visto, por um lado, a sua destinação específica e, por outro lado, que sua receita não é sujeita à repartição com os Municípios, o que diferenciaria o adicional do próprio ICMS já que os impostos não possuem especificidade em sua destinação, por força da vedação contida no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, e devem ter 25% de sua arrecadação destinada aos Municípios, por determinação da alínea “a” do inciso IV do artigo 158 da Carta Magna. Contudo, tais argumentos também não prosperam.