Final de ano: cuidados com a segurança e a perturbação

FOTO: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

A chegada do final do ano é sinônimo de festas, e claro que os condomínios devem lidar com essa questão, tanto quando falamos em relação às festas que ocorrerão nas áreas comuns (salão de festas e churrasqueira), como aquelas que acontecerão nas unidades privativas.

Isso porque mesmo sendo um momento de comemoração, é preciso estar atento com dois problemas que afligem os condomínios nesse período: a perturbação e, principalmente, a segurança.

Segurança

Em relação à segurança, durante as festas, acaba ocorrendo o livre trânsito de pessoas, já que há um grande número convidados que, de fato, são "estranhos" ao condomínio. Por isso é necessário que a portaria esteja atenta à entrada e saída de visitantes e só libere o ingresso após autorização do morador. Nesse sentido, o morador precisa prestar atenção àquilo que o porteiro informa, a fim de não liberar a entrada de alguém, por exemplo, de forma descuidada, imaginando que é um convidado. É nessa hora que os criminosos se aproveitam da distração.

Uma boa solução para esse tipo de caso é a adoção por parte do condomínio de pedir a quem está organizando a festa para passar uma lista com os nomes e documentos de todos aqueles convidados. Isso agiliza a liberação, além de ser seguro para todas as partes envolvidas.

Além das festas, outro motivo de tenção quanto à segurança, é quando falamos em viagens. Nesse período é comum moradores viajarem e, com isso, é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas dessa ordem.

Se for viajar:

Nunca deixe as chaves na portaria e sim com um familiar. Além disso, informe o zelador;

Não deixe as janelas abertas. Isso ajuda a evitar furtos, bem como protege o apartamento de intempéries;

Desligue todos os eletrodomésticos e tire carregadores da tomada;

Deixe o gás bem fechado;

Deixe avisado se alguém vai entrar para limpar ou fazer algum serviço, do contrário, avise que ninguém está autorizado a ingressar em sua unidade;

Lembre-se: a guarda da sua unidade é de sua responsabilidade;

Perturbação

Esse é um campeão de reclamações nos condomínios e, se é comum no dia a dia, imagina no final de ano onde ocorrem várias festas ao mesmo tempo. No Natal e no Ano Novo (24/25 e 31/01) as festas vão até mais tarde, e claro que todos, até aqueles que não festejam, estarão menos "incomodados" com as comemorações. Porém, é comum muitos condôminos passarem do limite e aí, nem a compreensão por parte dos vizinhos é capaz de suportar.

Para resolver esse problema é importante que a gestão informe através de e-mails e comunicados sobre os horários, lembrando que a diversão está liberada desde que se tenha bom senso.

Por isso, neste final de ano, é necessário que toda a comunidade do condomínio, isso quer dizer: gestão, moradores e funcionários trabalhem juntos para que a diversão não se torne um problema e para que, principalmente, a segurança e o bom senso estejam em primeiro lugar.

*Rodrigo Karpat, especialista em direito imobiliário e questões condominiais. Presidente da Comissão Especial de Direito Condominial no Conselho Federal da OAB