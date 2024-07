Frustrou-se o sonho de Dante, que se animou quando Henrique VII estava prestes a descer à Itália, que, libertada, viria a se tornar o jardim do Império. As violências do Papa seriam sufocadas. Restabelecer-se-ia a paz entre as cidades. E, só então, Dante poderia retornar ao seu berço natal. Cidade que ele conhecia bem: era de Florença que provinham o ardor guerreiro, os florins para a compra dos traidores e para as munições dos rebeldes. Dali saíam as intrigas, as maquinações e os conchavos.

Pouco durou a ilusão de Dante, como curta duração teve a glória de Henrique VII. Mas se o monumento sepulcral do Imperador na catedral de Pisa é bonito, mais belo aquele que Dante erigiu, com suas palavras, na “cândida rosa” do Paraíso.