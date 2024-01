É impossível pretender que o Brasil tenha alguém da estatura de De Gaulle. Quantos séculos de tradição e cultura nos separam da França? Ele tinha presente os efeitos negativos das disputas políticas em seu país. Desaprovava os embates e as maledicências que cercam a atividade dos áulicos nos Palácios. Por isso, em março de 1941, baixou uma ordem: “Toda a França Livre deve rejeitar implacavelmente qualquer suspeita ou preconceito em suas relações uns com os outros. Sejam quais forem as crenças e as origens de alguém, ele deve ser um irmão para todos os outros no instante em que começa servir à França”.

Alguém imaginaria um comando desses no Brasil de hoje? Se ambos os antagonismos asseveram amar o Brasil, o núcleo comum é maior do que as causas da separação entre radicais que se digladiam pelas redes sociais.

Pense-se na coragem de afirmar esse princípio em pleno curso do nazismo. De Gaulle respeitou rigorosamente o que afirmava. Aceitava dialogar com qualquer pessoa. Não excluía ninguém. E a França tinha uma tradição de antissemitismo. Quando René Cassin, por ele chamado para fazer parte do Gabinete, avisou que era judeu, De Gaulle apenas respondeu: “Eu sei”. Dois dos primeiros que o visitaram quando assumiu o poder foram Georges Boris e André Weil-Curiel, ambos judeus.

Num período de ausência sua, Boris chegou e foi mal recebido. Quando Charles De Gaulle ficou sabendo, mandou chamar o ofensor. A História registra que ele afirmou: “Se ele é judeu, partidário de Léon Blum ou qualquer outra dessas coisas, só vejo isto: que ele é um francês que, aos cinquenta e dois anos, alistou-se para lutar. Não reconheço diferenças de raça ou de opinião política entre nós. Conheço apenas dois tipos de francês: os que cumprem o seu dever e os que não cumprem”.

De Gaulle escrevia muito. Passou anos a redigir suas memórias. Elaborou inúmeros discursos. Correspondeu-se com centenas de pessoas. Em nada do que deixou se vislumbra vestígio de antissemitismo.