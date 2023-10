Há algo para comemorar no seu dia, professor?

Chegamos ao mês em que se comemora o Dia dos Professores, uma data de grande importância se considerado o papel que cada mestre tem na vida dos alunos ao seu redor e, consequentemente, no desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas será que podemos realmente comemorar? Ou precisamos conhecer e enfrentar os desafios da atualidade para que de fato essa data, 15 de outubro, volte a ter mais sentido?

Décadas atrás, professores eram vistos com muito respeito pelos alunos e eram mais valorizados perante a sociedade. Atualmente, esses profissionais precisam enfrentar baixos salários, falta de reconhecimento, condições de trabalho desafiadoras, carga de trabalho elevada e também desafios emocionais e psicológicos, entre outros problemas.

Sabemos que o papel do professor na sociedade é de mediador da aprendizagem, ou seja, é o de facilitar a aprendizagem dos alunos, adaptando o currículo às necessidades individuais, estimulando o pensamento crítico e guiando-os no desenvolvimento de suas habilidades sociais e emocionais, tão essenciais nos dias de hoje.

Como mediadores, os professores desempenham um papel fundamental na promoção da educação inclusiva e no fornecimento de um ambiente de aprendizagem enriquecedor, em que os alunos podem crescer intelectualmente, emocionalmente e socialmente.

Porém, como já citei, são muitas as batalhas que esse profissional enfrenta para que possa realizar seu trabalho. Acredito que o primeiro deles é a falta de recursos e infraestrutura nas escolas, principalmente as públicas, quando se pensa em acessibilidade, materiais didáticos e equipamentos. Além disso, o professor precisa lidar com turmas heterogêneas, em que alguns alunos têm defasagens significativas de aprendizado.

Outra questão importante são os baixos salários e a falta de apoio pedagógico. É preciso haver mais reconhecimento e valorização financeira da profissão. Ou seja, professores deveriam ter um salário digno e compatível com a importância de seu trabalho.

Também não é possível deixar de mencionar a violência e a indisciplina que impera nas escolas, faltando parceria por parte de muitas famílias que, independentemente das razões, se envolvem pouco na educação de seus filhos.

Acredito que um trabalho conjunto entre professores e famílias é fundamental, assim como uma parceria colaborativa com o governo, que deve fornecer recursos adequados, formação constante e valorização do trabalho do professor enquanto educador.

Para finalizar, penso que, apesar das dificuldades, sabemos que quem se torna professor e opta por essa missão de vida, o faz por amor a cada aluno que passa pelo seu caminho e também por acreditar em um mundo melhor. Que possamos refletir sobre os desafios enfrentados e, quem sabe, comemorar conquistas verdadeiras nos próximos anos. Um feliz Dia dos Professores a todos que optaram pela educação como sua principal missão!

*Mara Duarte é neuropedagoga e psicopedagoga