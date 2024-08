É fundamental compreender que, enquanto os pais estão vivos, eles são os proprietários legais dos imóveis e, portanto, têm o direito de vendê-los. O conceito de propriedade em vida garante que os pais possam tomar decisões sobre seus bens sem a necessidade de consentimento dos futuros herdeiros.

Portanto, o proprietário de um patrimônio tem total liberdade para vender, comprar, trocar e utilizar o dinheiro obtido com a venda de seus bens conforme desejar, desde que não comprometa os recursos necessários para sua própria subsistência e de seus dependentes incapazes.

No caso da venda de um imóvel por alguém casado e com filhos, a autorização para a venda deve ser obtida apenas do cônjuge, e não dos filhos, exceto se o casamento estiver sob o regime de separação absoluta, onde a autorização do cônjuge não é necessária por lei.

A única situação em que é obrigatória a participação dos filhos na venda de um bem é quando um pai vende um imóvel para um filho (transação entre ascendente e descendente). Nesses casos, é necessário que os outros descendentes e o cônjuge do vendedor concordem com a venda por escrito. No entanto, se a venda for realizada para terceiros, a concordância dos filhos não é exigida.