O Brasil já não é o país do futuro, com jovens que garantirão o adensamento populacional. Por várias razões. Quem tem juízo tem menos filhos. Ou até prefere não tê-los. Quanto custa educar uma criança, um adolescente e fazê-lo chegar ao final da Universidade para depois constatar que o diploma não é tudo? A luta pelo emprego ou pelo trabalho digno e capaz de sustentar o profissional e sua família.

PUBLICIDADE Também ocorre o lamentável fenômeno de que os jovens morrem mais. São cerca de setenta mil mortos no trânsito a cada ano. Em São Paulo, ao menos um motociclista morre a cada dia. A juventude é mais impulsiva, para não dizer imprudente. Também são jovens as vítimas das gangues, na luta incansável pelo controle do tráfico. Tudo isso faz com que a faixa adulta, madura, da terceira idade e idosa vá aumentando. Graças também à longevidade que é privilégio de quem se cuida e aos avanços científicos garantidores de tratamentos mais especializados e de vacinas. Por isso é que a responsabilidade dos mais velhos também aumenta em relação ao mais grave problema global que a humanidade enfrenta: as mudanças climáticas. Em países de consciência mais apurada, são os velhos que protestam contra a inação de grande parte dos governos e a inércia do empresariado quanto às atitudes urgentes para evitar a catástrofe derradeira.

Londres, exemplo de democracia concreta, é o palco de inúmeras manifestações dos aposentados. Os londrinos têm abraçado com fervor a causa ambiental. Têm surgido grupos de ativistas ambientais que pregam a resistência civil não violenta. Citem-se o Extinction Rebellion (XR) e o Just Stop Oil, que exigem o fim de projetos ligados a combustíveis fósseis. Dentro desses movimentos, surgem filhotes, como o braço “grandparents and elders” (avós e mais velhos), que se arriscam até a serem presos, mas não deixam de se manifestar contra a omissão governamental.

Os londrinos pedem desde melhor isolamento térmico nas casas para diminuir emissões de carbono e para isso chegam a bloquear o tráfego nas rodovias, sentando-se em silêncio nas pistas. Até pastores participam dessa cruzada, integrando o Christian Climate Action, um grupo de ação climática inspirado pelo Cristianismo.

Eles dizem que têm muito mais medo do que está acontecendo com o planeta do que de virem a ser presos pela polícia inglesa. É aterrador pensar que filhos e netos não terão futuro, exatamente porque nós, que poderíamos fazer alguma coisa, nos recusamos a fazê-la.

Em missas na Catedral de St. Paul têm sido registrados protestos silenciosos contra combustíveis fósseis. Quando pessoas com mais de oitenta anos são entrevistadas nesses encontros, e se lhes indaga porque, nessa idade, ainda têm o destemor de participar de movimentos dos quais podem resultar sanções estatais, respondem: “É gratificante estar com pessoas corajosas e inspiradoras em prol de um objetivo. Por que faço isso? Porque olho para o futuro, o que está acontecendo no mundo: inundações no Paquistão, incêndios na Austrália, fome na África, e penso: ‘estamos loucos’? Não vemos que estamos destruindo o único lar que temos?”.

Os idosos brasileiros poderiam mencionar apenas o que está acontecendo aqui, sob nossos olhos, o que não explica a inércia coletiva: desmatamento em todos os biomas, inclusive na capital paulista, onde tendem a desaparecer os últimos mananciais de água!. Inundações no litoral norte, com mortes dos que ocupavam áreas impróprias para a habitação. São sempre os mais carentes os que mais sofrem! Onda de calor que fez de 2023 o ano mais quente da história, mas do qual ainda teremos saudades, conforme nos advertem os cientistas.

Espécies extintas, mais de um bilhão de árvores é o déficit brasileiro, as frondosas produtoras de sombra e ar ameno vão cedendo à motosserra, à especulação imobiliária, à força dos ventos que as derrubam. E nada se repõe em seu lugar. A questão climática é a mais tenebrosa.