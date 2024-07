Neste Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a presença de Carolina Maria de Jesus se faz evidente sempre que nos deparamos com as diversas formas de desigualdade social –de gênero, racial ou normativa. Nós somos mulheres negras, no exercício da advocacia, em um ambiente ainda dominado por homens brancos. Desempenhamos uma profissão que tem maioria feminina, mas na qual as mulheres ainda não estão majoritariamente nas posições de destaque e liderança. Os espaços reservados a nós, advogadas negras, é ainda menor.

A discriminação ocorre, muitas vezes, disfarçada e de forma sutil, como micro agressões. Ela nos atinge desde a idade escolar até o ingresso e o convívio no mercado de trabalho. Por isso, é real e urgente a necessidade de lutarmos por igualdade material (do campo real) e pararmos de aceitar os falsos discursos e previsões normativas de igualdade formal. Cumpre respeitar os avanços obtidos com a Constituição e as leis que incorporaram a igualdade formal ao arcabouço brasileiro, mas é preciso, o quanto antes, que o Brasil supere o abismo entre o que está nas normas e a necessidade do mundo real.

O pleito das advogadas negras é por igualdade existencial, uma demanda comum a todo grupo de excluídas que luta por seus direitos. Esse é um clamor que ecoa em cada coração ansioso por justiça e equidade. Essa é a voz de milhões de mulheres que, assim Carolina Maria de Jesus, buscam reconhecimento e respeito nos ambientes sociais e profissionais predominantemente masculinos. Esse é o grito da jovem negra que enfrenta o preconceito racial na sociedade que a exclui das oportunidades. É a súplica da pessoa com deficiência que luta por acessibilidade e inclusão.

A nós –que conseguimos ir além, pudemos estudar e exercer a advocacia – cabe questionar e reivindicar espaços, como fez Carolina. Devemos ocupar os lugares para permitir que outras também conheçam os saberes e as vivências diversas para, com e apesar disso, observar que somos mulheres advogadas, competentes e podemos liderar a profissão.