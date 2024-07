Inquérito mostra que ex-diretor da Americanas vibrava com fraudes; ‘gol de placa’

Na conversa entre Barros e a ex-funcionária Flávia Carneiro (esta fechou acordo de delação premiada), o então diretor pertencente ao terceiro escalão do grupo, de acordo com a PF, fala especificamente das cartas verba de propaganda cooperada (VPC). De acordo com as investigações, as cartas fictícias de VPC eram registradas através de uma relação produzida em um arquivo excel pela área de suporte comercial. As cartas fictícias são também conhecidas como “B”, “extras” ou “extraordinárias”.

A lista era encaminhada ao centro de serviços compartilhados (CSC), responsável por inserir os dados no sistema, sem a necessidade de apresentação de documentos comprobatórios. Outro ex-funcionário que colaborou com as autoridades foi Marcelo Nunes.