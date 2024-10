De fato, os riscos das atividades de lobby são bem conhecidos. O pagamento de propinas para a adoção de políticas públicas favoráveis a empresas foi identificado em diversas operações anticorrupção dos últimos anos. Casos de conflito de interesse também se multiplicam, com o uso de informações privilegiadas e exercício de influência indevida por agentes privados. Em última instância, o lobby sem transparência possibilita a captura das políticas públicas e do próprio Estado por interesses privados.

A preocupação com a integridade não deve, no entanto, se restringir à prevenção de práticas ilegais. Não são raros os casos de contradição entre as promessas feitas por empresas com relação à sustentabilidade e ao meio ambiente e sua atuação via lobby, quando promovem políticas públicas com graves impactos ambientais. Nesses casos, empresas impactam mais o clima e o meio ambiente por meio de suas atividades de lobby, do que por meios de suas emissões de gases do efeito estufa. Não é por outra razão que ‘acionistas ativistas’ têm demandado, de dentro, que as empresas adotem medidas de transparência com relação às suas atividades de lobby.

Preocupa-se, também com a percepção produzida por estas interações quando ocorrem de modo opaco. A desconfiança de parte significativa da população - 75% dos brasileiros acredita que o governo é controlado por alguns poucos para beneficiá-los - com relação a quem de fato controla as máquinas do poder é combustível para lideranças autoritárias e populistas, às quais o Brasil já se mostrou vulnerável.

Iniciativas de autorregulação já começaram a surgir no Brasil e endereçam aspectos destes problemas. No âmbito dos Indicadores Ethos ASG, recomenda-se, por exemplo, que o código de conduta da empresa apresente regras explícitas sobre o relacionamento com agentes públicos e que a sua política de integridade prevê orientações específicas para a realização de reuniões e atividades com estes agentes.