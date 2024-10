Inteligência da PM diz que PCC se instalou de ‘modo sistematizado’ na Câmara do Guarujá

Com esse alerta, o Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo levou ao conhecimento do Ministério Público do Estado, em junho, suspeitas de envolvimento de vereadores e outros agentes públicos do Guarujá, no litoral paulista, com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O aviso levou o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo, a abrir um inquérito. Foi no âmbito da investigação que os vereadores Mário Lúcio da Conceição (PSB), Santiago dos Santos Angelo (PP) e Edmar Lima dos Santos (PP) foram alvo de buscas no dia 1º de outubro na Operação Hereditas.

Mas eles não são dos únicos políticos citados no processo. O candidato a prefeito do Guarujá, vereador Raphael Vitiello (PP) e seu vice, Fernando Peitola (MDB), foram mencionados em uma denúncia recebida pela Polícia Civil envolvendo suspeitas semelhantes. A chapa disputa o segundo turno na cidade. Ambos são implicados em um relatório da Delegacia Seccional de Praia Grande, que defende buscas em endereços ligados aos candidatos “para obter mais detalhes da estrutura criminosa que se instalou no município de Guarujá”.

O Estadão apurou que Peitola e Vitielo não foram alvo de buscas na Operação Hereditas. Embora seus nomes tenham sido citados no relatório da Polícia Civil, o Ministério Público estadual não encontrou indícios que corroborassem a versão do denunciante.