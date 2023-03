Justiça de Santa Catarina nega prisão, mas amplia para seis meses afastamento de professor que elogiou Hitler em sala de aula

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A Justiça de Santa Catarina rejeitou um pedido do Ministério Público de prisão preventiva do professor da rede estadual de ensino, Rubenval Sérgio Duarte, filmado por alunos elogiando o ditador nazista Adolf Hitler em sala de aula.

Filmado por alunos, Rubenval Duarte afirmou admirar o ditador ariano; 'tenho admiração por Hitler, enormemente' ( Foto: Reprodução/Twitter)

No vídeo, que repercutiu nas redes sociais, Rubenval confirma com veemência que apoia as atrocidades do ditador. "Tenho admiração por Hitler, enormemente", disse aos estudantes.

O inquérito no qual o professor é investigado é sigiloso. A informação de que o pedido de prisão preventiva foi negado foi divulgada pelo Ministério Público de Santa Catarina.

O juízo da 2ª Vara de Imbituba, cidade do litoral catarinense em que se deu o episódio, determinou que, ao invés da prisão, Rubenval seja afastado por 180 dias do exercício das funções.

Ele já respondia a um processo administrativo disciplinar perante a Secretaria Estadual de Santa Catarina e foi afastado no final de 2022 por causa de outras declarações de apreço pelo nazismo.

Diante do novo incidente, o órgão determinou um novo afastamento, por 60 dias, no âmbito administrativo. Esse prazo será estendido para atender à determinação da Justiça.

Rubenval Duarte é investigado pela 40ª Promotoria de Justiça de Imbituba e pelo Núcleo de Enfrentamento aos Crimes de Racismo e Intolerância

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA

Na quinta-feira, 16, a Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina enviou a seguinte nota ao Estadão:

"A Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio da Coordenadoria Regional de Laguna, informa que, assim que tomou conhecimento da conduta do professor na manhã desta terça-feira, 14, começou a tomar todas as medidas cabíveis, visto que há um processo em andamento. O afastamento do professor foi prorrogado 60 dias e a SED informa que irá tomar todas as providências dentro da legalidade."

COM A PALAVRA, RUBENVAL SÉRGIO DUARTE

A reportagem busca contato com o professor Rubenval Sério Duarte. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)