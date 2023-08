Justiça Federal de Guarulhos envia ao STF inquérito das joias de Bolsonaro

Joias dadas ao casal Bolsonaro foram retidas na alfândega de Guarulhos. Foto: Divulgação

O inquérito sobre as joias sauditas recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e retidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vai passar a tramitar no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP) pediu a transferência da investigação na última sexta-feira, 11, quando a Polícia Federal (PF) fez buscas em endereços ligados a auxiliares do ex-presidente na Operação Lucas 12:2. A ação da PF trouxe a público suspeitas sobre um esquema de desvio e venda de presentes diplomáticos no governo Bolsonaro.

O MPF alegou que a apreensão das joias doadas pelo regime saudita ao ex-presidente tem conexão com a investigação mais ampla a cargo da PF em Brasília. O pedido foi aceito nesta terça-feira, 15, pela Justiça Federal em Guarulhos, que determinou a transferência dos autos. A expectativa é que os inquéritos tramitem em conjunto no gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

Mauro Cid foi ajudante de ordens da Presidência no governo Bolsonaro e está no centro de inquéritos sensíveis sobre o ex-presidente. Foto: Dida Sampaio/Estadão

A investigação nascida em São Paulo está mais avançado. A PF já ouviu o próprio Bolsonaro, o ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que liderou a comitiva que tentou entrar com as joias no Brasil sem declará-las à Receita Federal, e o tenente-coronel Mauro Cid, que tentou liberar os presentes.

A investigação de Brasília, por sua vez, tem maior potencial explosivo contra o ex-presidente. A PF já pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Bolsonaro. Moraes ainda não deliberou sobre a medida.