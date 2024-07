Justiça penhora salário de vereador para quitar dívida trabalhista com lavrador

O Estadão tentou contato com o vereador por um telefone fornecido pela Câmara de Riversul, mas não conseguiu falar com ele. Nos autos, o parlamentar se defendeu dizendo que não havia contratado o trabalhador, apenas feito contato e oferecido trabalho. Segundo ele, não havia ordem nem controle de horário, e o pagamento era por execução do serviço.

O juízo de primeira instância declarou o vínculo empregatício e condenar o vereador a pagar as parcelas decorrentes. O pedido de penhora feito pelo trabalhador havia sido negado pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região. Isso porque o salário do parlamentar é de R$ 2,4 mil, inferior a 40% do teto da Previdência Social.

No recurso junto ao TST, no entanto, o ministro Douglas Alencar Rodrigues afirmou que a impenhorabilidade de salários, subsídios e proventos oriundos de aposentadoria não se aplica quando há finalidade para pagamento de prestação alimentícia. A penhora é possível até o limite de 50% dos ganhos líquidos da parte devedora. De acordo com dados do Portal da Transparência da Câmara de Riversul, em junho o vereador Quirino recebeu líquido R$ 138,26. Foram descontados R$ 1,8 mil.