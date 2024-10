Justiça tira tornozeleira do ‘Lobo de Wall Street’

A decisão que livra Omeltech do monitoramento eletrônico foi decretada pelo juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10.ª Vara Criminal Federal do DF.

No fim de setembro, o juiz impôs ao investigado outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal - no caso, comparecimento mensal em juízo para justificar atividades, a obrigação de manter o endereço atualizado e de não se ausentar da comarca sem autorização judicial, além do compromisso de comparecer a todos os atos processuais e prestar depoimentos quando solicitado.

“Mais uma vez foi feita Justiça”, afirma o advogado Eduardo Maurício, que defende Omeltech.

Extraditado para o Brasil, quando a operação foi desencadeada, em março de 2023, ele teve sua prisão preventiva revogada, mas o juiz o submeteu ao monitoramento com tornzeleira, medida agora derrubada.