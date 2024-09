Recuperou, na memória, a música de sua infância. Recolheu textos e percorreu a trajetória dos aparelhos de som. Coletou e adquiriu discos e livros, acrescentando elementos preciosos para a peregrinação que chega até sua alma. Reconstituiu sintética, porém significativa história da música, aprofundando-se em leitura que vai de Mikhail Bakhtin a Wolfgang Kayser, de Antônio Nóbrega a Cervantes, Shakespeare e Rabelais. Recorda-se de Mário de Andrade, Roland de Candé, François Ballard, David Graeber e David Wengrow, de Ailton Krenak e Davi Kopenawa a Alejo Carpentier, Eric J. Hobsbawn, a Darcy Ribeiro, Claude Lévi-Strauss e Roberto Machado. Inúmeras outras citações, prova de sua inegável cultura.

A erudição de Caetano Lagrasta, leitor inveterado de todos os assuntos, cultor da filosofia e corajoso explorador de assuntos pioneiros, o encoraja a abordar a questão do tempo perdido. Tempo: o único insumo insuscetível de ser multiplicado por força da vontade humana. As horas que se esvaem são subtraídas ao total de nossa oportunidade de permanecer neste sofrido planeta.

Contempla a distinção entre memória voluntária e involuntária, esta “a memória afetiva, a memória dos sentimentos, inconsciente, que suspende a ação do hábito, uma irrupção repentina, súbita, do passado, uma deflagração imediata, deliciosa e total, que ressuscita o passado esquecido, despertando uma impressão passada”, na expressão de Roberto Machado. Invoca Ernesto Sabato para enfatizar “a forte injeção de sangue negro e indígena”, presente na formação do brasileiro. Sem deixar de lembrar a epopeia de perversidade dos que escravizavam os africanos. Destes, só sobreviveram os fortes, pois os fracos pereciam antes de chegar ao terrível destino.

Passa pelas transformações do mercado musical, da ascensão da tendência sertaneja, para chegar à crescente ameaça do Doomsday Clock, relógio que “retrata os riscos irreversíveis de saturação do sistema Terra, diante da reiterada destruição pelo Homem e inércia dos países, e que, presume-se, deverá ocorrer no transcurso deste decênio, conforme extensa coletânea de estudos científicos, além da aceleração vertiginosa de todos os principais indicadores de colapso socioambiental”.

Não é auspiciosa a visão do filósofo Caetano Lagrasta: “O que se avizinha rapidamente como tragédia é o aumento da temperatura do planeta através de calor intenso e mortífero; derretimento das geleiras, ocorrência reiterada de ciclones, vendavais, chuvas e alagamentos, fome; falta de água potável, produção indiscriminada de materiais poluentes, além do morticínio indiscriminado de insetos e animais, sem contar a queima e ocupação de biomas, assoreamento de rios, a culminar na extinção pelo homem...”. Tudo isso, profeticamente escrito antes das semanas de terror entre agosto e setembro, quando mais da metade do Brasil ardia em chamas.