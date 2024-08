Caso conste no CNPJ do empreendimento alguma outra atividade industrial, mesmo que secundária, efetivamente desenvolvida e com Código CNAE não listado na Deliberação Normativa CONSEMA 01/2024 (que estabelece as atividades e empreendimentos que podem ser licenciados pelo Município de São Paulo), o licenciamento ambiental será realizado integralmente pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, como também nos seguintes casos: I - quando o local estiver dentro dos limites estabelecidos para a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga, conforme Lei Estadual nº 12.233/2006 e seu Decreto Regulamentador nº 51.686/2007; II - quando ocorrer supressão de vegetação nativa do bioma Cerrado; III - quando implicar emissão de material particulado (MP) igual ou superior a 100 t/ano.

Os novos empreendimentos a serem instalados ou reformas e ampliações de “Dark Kitchens” que possuam a licença ambiental de operação válida deverão solicitar a licença ambiental prévia e de instalação (LAP/LAI), concomitantemente. Após o término da obra, deverá ser solicitada a licença ambiental de operação (LAO) correspondente que incorporará todas as atividades existentes, inclusive as já contempladas em eventual LAO emitida para o local e empresa.

As “Dark Kitchens” que possuam licença ambiental de operação com prazo de validade expirado ou que estejam em funcionamento sem as devidas licenças ambientais ou ainda que tenham alterado processos, áreas, equipamentos, horário de funcionamento, atividades, combustíveis etc., deverão se regularizar perante o órgão ambiental por meio da Licença Ambiental de Operação (LAO regularização).

Para todas as solicitações de licenças ambientais das “Dark Kitchens” será verificado se a atividade pode ser exercida no local de implantação.

A norma já está em vigor, com aplicação imediata.