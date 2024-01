Carlos Bolsonaro une ‘Abin paralela’, ‘gabinete do ódio’ e inquérito das fake news

Aliados do governo e ministros do Supremo pressionam Lula por mais mudanças na Abin

A PF apura não só a espionagem ilegal de desafetos do governo Bolsonaro, mas também o eventual uso da agência em benefício dos aliados do ex-presidente - seus filhos, inclusive - com a produção de informações em linha com a ‘narrativa política’ do ex-chefe do Executivo.

Agora, a expectativa sobre o avanço do inquérito recai sobre a análise das provas e materiais apreendidos nas duas etapas ostensivas do inquérito abertas ao longo da semana - inclusive documentos encontrados na casa do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), possíveis mensagens no celular do vereador Carlos Bolsonaro e informações contidas nos computadores confiscados na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército cedido a Abin.