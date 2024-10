Cassação, inelegibilidade, prisão: o que pode acontecer com Marçal por causa do laudo falso

Rubens Bećak, professor associado da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, destaca os reflexos do caso inclusive na esfera penal. Segundo ele, se ficar provada falsidade ideológica e que o boletim foi montado fica configurado crime contra a honra, punidos pelos Códigos Eleitoral e Penal com penas de prisão, multa e indenização.

Becak não considera plausível que haja uma manifestação sobre o caso até este domingo. 6, quando se realiza o primeiro turno das eleições. Ele também não considera provável um desfecho do caso até o segundo turno, sendo mais indicado se pensar nos reflexos do imbróglio pós-eleições. “Em um cenário hipotético, por hipótese, em que Marçal vença e, no curso de um inquérito, der numa ação penal em que se prove a adulteração, ele é passível de cassação. E pode haver ainda configuração de inelegibilidade”, pondera.

Precedentes Bolsonaro e Francischini

Os advogados consultados pelo Estadão veem alguns paralelos entre os processos que levaram à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado estadual Fernando Francischini (PSL-PR) – inelegíveis por atacarem as urnas eletrônicas. Ambos foram condenados, entre outros crimes, por uso indevido dos meios de comunicação – tipificação que, segundo os advogados eleitorais, pode gerar o enquadramento de Marçal.

A avaliação geral é a de que os casos de Bolsonaro, Francischini e Marçal envolvem a divulgação de fake news de forma maciça pelas redes sociais.