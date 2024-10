Médico cuja ‘assinatura’ aparece em laudo falso já faleceu e não tinha especialização em psiquiatria

O médico José Roberto de Souza, cujo nome aparece como responsável pelo laudo falso divulgado pelo candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) para acusar o adversário Guilherme Boulos (PSOL) de ter sido internado em surto por uso de cocaína, faleceu em 2022 e não tinha especialização em psiquiatria, segundo dados da inscrição do profissional no Conselho Federal de Medicina (CFM).

Conforme a ficha de Sousa no órgão da classe médica, ele se inscreveu pela primeira vez no Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) em 1972, e também tinha uma inscrição secundária ativa no Espírito Santo (CRM-ES). Em São Paulo, ele tinha o número de registro 17064-SP e aparece sem especialidade registrada. Nos dados do Espírito Santo (nº ES/13972), é apontado como especialista em medicina do trabalho e em patologias clínicas e medicina laboratorial – a área responsável por realizar exames. Caso a internação fosse verdadeira, Boulos deveria ter sido atendido por um médico especializado em psiquiatria.

Pablo Marçal compartilhou laudo falso sobre o oponente Guilherme Boulos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE O Estadão descobriu que a assinatura de Souza que aparece no laudo também não corresponde às encontradas em documentos oficiais, como a CNH do médico e uma procuração assinada por ele em um processo contra a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Em 2019, Souza, então com 79 anos e portador de Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN), uma doença rara do sangue, entrou com um pedido de mandado de segurança exigindo que o Estado fornecesse o medicamento Eculizumabe Soliris, necessário para controlar sua condição e evitar complicações graves. A assinatura presente nessa procuração é diferente da presente no documento divulgado por Marçal.

Assinatura de médico em laudo com indícios de falsificação (imagem à esquerda) é diferente de assinatura em documento oficial (imagem à direita) Foto: @pablomarcalporsp via Instagram

Segundo uma secretária que trabalhou com Souza durante 31 anos, o médico nunca atendeu na clínica Mais Consultas, a que aparece no laudo. Em entrevista ao jornal O Globo, Iolanda Rodrigues afirmou que desejava zelar pelo nome do falecido patrão. Ela mencionou que ele era patologista e hematologista, ou seja, estudava o sangue e órgãos internos, especialidades normalmente associadas à realização de diagnósticos. Souza ainda fundou o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Campinas (IHHC).

Inconsistências

A assinatura do médico é apenas uma das inconsistências encontradas no laudo divulgado por Marçal. Confira outras: