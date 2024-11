Ministério Público de MS adota acordo para evitar ações disciplinares contra promotores

O acordo foi instituído na Procuradoria de Mato Grosso do Sul após deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça na última quinta-feira, 31. O órgão aposta que o mecanismo vai “descongestionar” a Corregedoria, permitindo “uma resolução mais rápida e eficiente de casos disciplinares” e evitando “eventual morosidade dos processos tradicionais, resultando em economia de recursos e tempo”.

A iniciativa acompanha uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselhão, que tem atribuição de fiscalizar a conduta de promotores e procuradores em todo o País. Essa norma foi editada em julho de 2024 para uma ‘política nacional de incentivo à autocomposição’. Ela impõe diretrizes e normas procedimentais para celebração de transação administrativa disciplinar na Corregedoria Nacional do MP.

Segundo a resolução da Corregedoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a iniciativa foi instituída levando em consideração uma abordagem restaurativa, “voltada à reparação do dano, ao invés de mera punição”.

Para a Procuradoria, essa dinâmica “contribui para o desenvolvimento das boas práticas administrativas e para construção de um ambiente de trabalho mais justo e colaborativo”.