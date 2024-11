Moraes autoriza Anderson Torres no velório da mãe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres a comparecer no velório e no sepultamento da mãe neste sábado, 30, em Brasília.

PUBLICIDADE Desde que foi solto, em maio de 2023, o ex-ministro foi submetido ao regime de recolhimento domiciliar aos sábados e domingos e no período noturno. Ele é monitorado por tornozeleira eletrônica. A mãe de Anderson Torres, que tinha 70 anos, foi diagnosticada com um câncer incurável e morreu na manhã de hoje. Segundo a decisão, ele pode se ausentar “pelo período estritamente necessário à realização dos atos relativos ao velório e sepultamento”. “Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas”, destacou Moraes.

Anderson Torres foi indiciado no inquérito do golpe e está investigado em outros casos. Foto: Wilton Junior/Estadão

Moraes já tinha autorizado o ex-ministro a acompanhar a mãe durante o tratamento.

Anderson Torres está entre os 37 indiciados pela Polícia Federal por participação em um plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder. Ele também é investigado por suposta omissão no 8 de Janeiro e por suspeita de usar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para beneficiar Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022.