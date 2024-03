Procuradoria denuncia Silvinei e mais sete por fraude na compra de blindados imprestáveis para a PRF

Também são acusados: os policiais rodoviários que deram início à licitação, com a elaboração de estudos técnicos preliminares e do documento de oficialização da demanda; o pregoeiro que aprovou a proposta inicial da Combat Armor Defense; o fiscal técnico do contrato, que assinou relatórios de conformidade e termos de recebimento definitivo; e o ex-chefe de gabinete do Ministério da Justiça e Segurança Pública Antonio Ramirez Lorenzo, para quem a Combat teria realizado ‘pagamentos’, segundo a Procuradoria.

Os contratos investigados pela PRF somam R$94.096.361,52 e o prejuízo causado pelas fraudes aos cofres públicos passa de R$ 13 milhões, segundo a Procuradoria. O inquérito aponta que as licitações sob suspeita ‘eram caracterizadas pelos mesmos concorrentes e propostas irreais acima do preço, nas quais a Combat ganhava, na maior parte dos casos, pela modalidade “maior desconto”, ainda que não existisse tabela pré-fixada de valores para o julgamento das propostas’.

Os crimes narrados pela Procuradoria teriam ocorrido em dezembro de 2020, quando Silvinei Vasques era superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Na época, a Combat Armor Defense do Brasil venceu três pregões eletrônicos promovidos pela PRF, os quais tinham como objeto a implementação de proteção balística parcial de viaturas, a aquisição de veículos novos blindados e a transformação em veículos blindados de viaturas já integrantes do patrimônio da corporação.

“Até onde é sabido, a Combat não teria capacidade operacional para atender todos os contratos firmados com a Administração, sobretudo por sua falta de capilaridade aparente e expertise a nível Brasil. Isso traz dúvidas sobre como conseguiria atender Rio de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará e Bahia concomitantemente”, indicou o procurador da República Eduardo Benones, autor da denúncia.