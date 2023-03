Em votação secreta, mulher de Helder Barbalho é aprovada pela Assembleia do Pará para cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas com holerite de R$ 35 mil

A primeira-dama Daniela Barbalho vai receber um salário bruto de R$ 35 mil ao assumir cargo vitalício no TCE-PA. Foto: Celso Lobo (AID/Alepa)

Em votação secreta, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou nesta terça-feira, 14, por 36 votos a 2, o nome da advogada Daniela Barbalho, primeira-dama do Pará, como nova conselheira do Tribunal de Contas do Estado. A mulher do governador Helder Barbalho vai assumir vaga aberta após aposentadoria do conselheiro Nelson Chaves, com salário bruto de R$ 35.462,22. O peso político e a forte influência de Barbalho na Assembleia levaram a um placar folgado em favor de Daniela.

Além do holerite privilegiado, o cargo no Tribunal de Contas garante à nova conselheira vitaliciedade e outras vantagens típicas do funcionalismo público. Ela permanecerá na cadeira até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos.

A Casa Legislativa paraense é responsável pela indicação de nomes para quatro das sete cadeiras do TCE. A primeira-dama do Pará teve apoio dos líderes de onze partidos - União Brasil, PSB, Republicanos, PT, PDT, Podemos, PSD, PSDB, MDB, PTB e PP. Antes de seu nome passar pelo Plenário da Câmara, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Em um primeiro momento da sessão especial desta terça-feira, 14, os deputados questionaram Daniela Barbalho durante sabatina. Logo depois, foi realizada a eleição por votação secreta.

Nas redes sociais, a primeira-dama agradeceu 'pela confiança', com a nomeação. "Contem com a minha dedicação seja no plenário da Corte, julgando processos, nas ações do TCE nas comunidades, nos projetos em defesa da primeira infância, no combate à violência contra a mulher ou nas orientações aos agentes públicos", afirmou.

Daniella Barbalho é formada em Direito e mestranda em Direito Público na Universidade da Amazônia. Entre 2007 e 2012 foi secretária de Cidadania, Assistência Social e Trabalho em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém.

