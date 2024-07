Nunca pedi um favor, era o meu direito. Era questão de educação, bom senso, humanidade e respeito. Respeito com quem está gerando uma vida. Respeito e empatia com a dor do outro, que carrega um ser vivo em seu ventre. Em pleno ano de 2024, direito fundamental das mulheres no ambiente de trabalho foi violado por quem deveria aplicar a lei com exatidão. Que exemplo foi dado aos demais cidadãos que têm os Juízes como espelho de conduta a ser seguida? Qual foi o incentivo à participação feminina no poder judiciário?

Dia vergonhoso ao Tribunal, que julga diariamente trabalhadoras gestantes, que se diz pioneiro na implementação de políticas voltadas à inclusão de mulheres e promoção de igualdade. Estas mesmas medidas ficaram apenas no papel e não foram efetivamente aplicadas. E mais, seus pares se mostraram despreparados, envolvidos em ego e prepotência, principalmente como seres humanos. Não me adianta apenas notas de repúdio ao acontecido, se na segunda-feira da semana seguinte, homens como ele conduzem Varas do Trabalho e Turmas de julgamento, conduzem as nossas vidas. Não quero um papel bonito, quero a aplicação de medidas assertivas em defesa das prerrogativas das mulheres.

Como Magistrado, Luis Alberto Vargas não aplicou a lei e botou em dúvida a confiança que temos nas autoridades que deveriam zelar pelas trabalhadoras gestantes, na casa da Justiça, que é o TRT, lugar onde o deveríamos ter como autoridade moral. Faltou compromisso institucional de distribuir Justiça, quando lhe cabia cultivar princípios éticos, pois também possui função educativa e exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais. A lei veda ao magistrado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro em suas funções, tudo que faltou ao Desembargador, que teve uma postura inaceitável e ilegal, bem como ausência de cortesia, principalmente como homem.

Como ser humano, faltaram noções básicas de respeito, educação, bom senso e razoabilidade, que qualquer pessoa deveria ter. Faltou respeito com as mulheres, mulheres gestantes, quando este feriu frontalmente as prerrogativas das advogadas gestantes.

Agradeço aos Desembargadores integrantes da mesma Turma, DES. MARCELO JOSÉ FERLIN D`AMBROSO e BRIGIDA JOAQUINA CHARÃO BARCELOS, ao Procurador Regional do Trabalho, integrante do MPT, DR. PHILIPPE JARDIM, aos corajosos colegas advogados, ANDRESSA GUDDE, MARIANNE CALIL e DEIVTI DIMITRIOS e a DRA NARA PICCININI, da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB, que intercederam em meu nome por mais de cinco vezes durante a sessão e digo, não será em vão. Em especial, ao apoio da Dra Desembargadora Tânia Reckziegel, Conselheira do CNJ da ouvidoria da mulher e ao Presidente da OAB/RS Dr. Leonardo Lamachia, que me deram todo o suporte após o ocorrido.