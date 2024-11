As jogatinas que, inocentemente, eram vistas como um meio de diversão, tornaram-se motivo de uma preocupação generalizada. As bets são uma questão de responsabilidade social e saúde pública, afinal, esse mercado de apostas está corroendo economias e colocando em risco aqueles que perderam o controle, como é o caso de endividados que atentaram contra a própria vida; além de prejudicar a sobrevivência de milhares de famílias. A atual conjuntura tem nos mostrado que as pessoas ultrapassaram seus limites em busca do ganho fácil, desviando recursos para atividades de apostas e, assim, deixando de cumprir suas demandas.

Tem sido corriqueiro ler nos noticiários casos de pessoas que utilizam mais de um cartão de crédito, empréstimos bancários, agiotas, reservas de emergência, além da venda de bens, inclusive herança, para sustentar o vício. Essas apostas parecem um caminho sem volta.

De acordo com dados do Strategy& da PwC e CETIC apresentados recentemente pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), 68% dos brasileiros apostadores tiveram influência de propagandas de times de futebol para apostas esportivas. As cifras dos investimentos em publicidade e propaganda representam R$ 1,31 bilhão em 2023, com estimativa de encerrar este ano com R$ 2 bilhões. Esses números mostram que a responsabilidade é de todos. Assim como outros jogos de azar, proibir não é a solução, porém, regular e educar são alguns dos caminhos.

Medidas como impedir o uso do benefício do Bolsa Família para apostas on-line, restringir cartões de crédito para esse intuito, empréstimos e, no caso do Pix, limitar ou suspender, podem minimizar esse cenário catastrófico. Estamos diante de um sério problema estrutural, pois o cartão do Bolsa Família é um benefício social e não um mecanismo para apostas. Esse auxílio não é o bilhete premiado para o povo. O dinheiro público tem um escopo social para atender as famílias.