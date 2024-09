O mercado de apostas online no Brasil tem crescido exponencialmente nos últimos anos, impulsionado pela popularização do acesso à internet, a crescente oferta de plataformas digitais e o interesse nacional por esportes, especialmente o futebol. Embora as apostas esportivas tenham sido legalizadas parcialmente em 2018, o mercado continua a operar com muita liberdade e baixa fiscalização.

PUBLICIDADE Entretanto, a regulamentação, mesmo que superficial, serviu tão somente para fomentar ainda mais o crescimento deste mercado, atraindo tanto operadores nacionais quanto internacionais, que passaram a oferecer uma ampla gama de modalidades de apostas. Não à toa, o Brasil sempre figura na lista dos países que mais consomem apostas esportivas no mundo. Em 2023 o valor desembolsado ultrapassou a casa dos R$ 54 bilhões, sendo os apostadores em sua grande maioria homens, da classe C, na faixa de 30 a 40 anos, em busca de entretenimento e ganhos financeiros. Ocorre que essa aumento desenfreado expôs uma vulnerabilidade perigosa: o superendividamento dos apostadores e o seu impacto na economia brasileira. Diante deste cenário desafiador o processo de regulamentação avançou, especialmente com a publicação em 2023 da Medida Provisória nº 1.182, que dentre vários pontos procurou abordar temas como, licenciamento das operadoras, tributação, proteção aos consumidores, fiscalização e penalidades.

De acordo com Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), é imprescindível que tais medidas sejam imediatamente e efetivamente implementadas, isso porque “Estamos diante de um cenário potencialmente crítico. Pelo tamanho desse mundo de apostas online, temos um quadro de proporções alarmantes,”. Segundo o presidente da Febraban, “sem controle, teremos consequências graves na saúde financeira das famílias e das empresas. Os danos não atingem apenas aqueles que apostam de forma pouco racional. Podemos ter efeitos nocivos impactando o consumo, o comércio, o varejo, o ou seja, a economia. Isso prejudicaria inclusive aqueles que não apostam, que nunca vão apostar. Pode haver até mesmo um encarecimento do crédito, na medida em que, se o orçamento das famílias diminui, isso impacta a capacidade de pagamento, impacta o comprometimento de renda das famílias. Isso eleva a inadimplência, além de sobrar menos recursos para o consumo.” Dentre várias medidas possíveis para mitigar os seus efeitos nocivos, Isaac Sidney destaca que a proibição do uso do cartão de crédito pelas plataformas, medida essa já prevista na MP nº 1.182 mas ainda não implementada, é salutar. E por que tal medida poderia de fato mitigar os impactos negativos das bets? Isso porque, respectiva combinação pode amplificar diversos vieses cognitivos negativos, frutos da irracionalidade humana, levando a comportamentos prejudiciais e decisões financeiras imprudentes. Conforme explicado por Daniel Kahneman, psicólogo e ganhador do Prêmio Nobel de Economia e um dos principais expoentes da economia comportamental, o ser-humano possui vieses cognitivos que nada mais são do que padrões sistemáticos de desvio da norma ou da racionalidade, que resultam em julgamentos e decisões não ótimas, sobretudo quando tomamos decisões mais rápidas, automáticas e intuitivas.

Dentro deste contexto, o acesso fácil e rápido ao crédito pode fazer com que os apostadores sejam mais propensos a fazer apostas excessivas, pois não percebem imediatamente o impacto financeiro (viés da superexposição), além de terem a falsa sensação de liberdade financeira, fazendo com que os apostadores gastem mais do que originalmente planejado, influenciados pela facilidade de crédito (viés de efeito de ancoragem).