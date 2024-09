Blog do Fausto Macedo Notícias e artigos do mundo do Direito: a rotina da Polícia, Ministério Público e Tribunais

Opinião |O maior risco à nação brasileira: o brasileiro que idolatra o crime e a estupidez Pagamos o preço do descrédito da educação e da normalização do ilícito e amoral neste país. As consequências futuras serão graves e piores na segurança pública caso esses milhões de brasileiros amantes da transgressão não sejam contidos por informação pedagógica e máxima educação de qualidade em todos os âmbitos