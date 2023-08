O papel da sustentabilidade na análise do Cade

Maria Eugênia Novis e Erica Sumie Yamashita. Fotos: Divulgação

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) debateu, recentemente, aspectos a serem considerados na análise antitruste de acordos entre concorrentes firmados para gerar ganhos de sustentabilidade ambiental, econômica ou social (as iniciativas de ESG).

A discussão, que vem sendo travada há alguns anos entre autoridades de defesa da concorrência de diversos países, ainda não é pacífica. A Comissão Europeia, por exemplo, publicou recentemente guidelines que permitem a cooperação entre concorrentes voltada a objetivos ESG, desde que certas condições sejam atingidas - entre elas, que os benefícios coletivos obtidos superem os prejuízos decorrentes da restrição à concorrência.

As autoridades da Áustria e da Holanda já haviam estabelecido a imunidade antitruste para acordos de sustentabilidade com base no balanço entre benefícios de sustentabilidade e efeitos anticompetitivos. Na Holanda, essa imunidade permitiu o acordo entre certos fabricantes de bebidas e redes de supermercado para cessar o uso de suportes de plástico em packs de bebidas e o boicote de centros de jardinagem a fornecedores que fazem uso ilegal de pesticidas.

Já nos Estados Unidos, as autoridades antitruste federais (o Department of Justice e o Federal Trade Commission) não têm indicado que haverá qualquer tratamento diferenciado às iniciativas de ESG, enquanto a posição de membros da ala republicana do Congresso é de que as ações coordenadas entre concorrentes para pautas ESG podem representar violação às leis concorrenciais.

Manifestações nesse sentido tendem a desestimular iniciativas de sustentabilidade, como ocorreu com a saída de diversas seguradoras da Net-Zero Insurance Alliance, uma aliança apoiada pelas Nações Unidas para incentivar a redução de emissão de carbono. A pressão política norte-americana foi um dos fatores citados para justificar a saída.

No Brasil, o tema foi debatido em junho pelo Tribunal do Cade, ao analisar a constituição de uma joint-venture para a criação e operação de uma plataforma que facilitasse a padronização e gestão de dados de medição de sustentabilidade em diferentes segmentos da cadeia global de suprimentos alimentícios e agrícolas. A transação envolvia concorrentes que atuam globalmente na comercialização de commodities agrícolas.

Continua após a publicidade

Na sessão de julgamento, os membros do Tribunal do Cade iniciaram um debate sobre como ponderar iniciativas ESG que gerem benefícios de sustentabilidade com potenciais riscos à concorrência associados a conluios entre concorrentes.

Embora esses riscos não estivessem presentes na operação sob análise, alguns conselheiros destacaram que o papel do Cade é a proteção da concorrência e que introduzir temas como ESG poderia implicar em expansão indevida de sua competência, ou defenderam que a agenda ESG, ainda que relevante, deve ser tratada em outras esferas e não influenciar a análise técnica e objetiva do Cade. Por outro lado, alguns conselheiros ressaltaram a importância de o Cade estabelecer diretrizes orientativas para colaborações entre concorrentes sobre iniciativas ESG.

Cada vez é mais importante, portanto, que as empresas passem a considerar também os riscos concorrenciais na estruturação de suas iniciativas ESG. Essas iniciativas certamente continuarão a ser um dos principais temas das pautas globais e, embora haja um esforço das autoridades ao redor do mundo para delimitar quando as iniciativas ESG infringem ou não a legislação concorrencial, as diferentes abordagens dadas ao tema nas diversas jurisdições - e o debate ainda incipiente no Cade - causam muita incerteza jurídica, demandando uma cuidadosa avaliação por parte dos envolvidos.

*Maria Eugênia Novis e Erica Sumie Yamashita são, respectivamente, sócia e advogada sênior da área de Concorrencial do Machado Meyer Advogados