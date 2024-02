Frei Sampaio afastou-se de Dom Pedro e este, arrependido, quis reatar. Até que Frei Sampaio capitulasse. Aí foi a vez dos que não perdoam e só encontram falhas nos outros. Começaram a acusá-lo de amigo dos poderosos e, durante um sermão na quaresma, quando Frei Sampaio falava sobre a penitência, alguns impetuosos jovens o vaiaram.

Foi quando Frei Sampaio, em plena oração, do alto do púlpito, dirigiu-se à assembleia de fieis:

“E vós, indignos pecadores! Filhos do mal, que reincidis a todas as horas, a todos os instantes, na culpa e no pecado, que vindes afrontar, com vosso impudor e cinismo, os altares do Cordeiro Imaculado. Que ousais interromper a apalavra sagrada de seus ministros com os vossos motejos e calúnias, sem espírito nem para Deus, nem para as vossas almas, nem para a religião de vossos pais, vós, misérrimos frutos do pecado original! O que seria de vós, se neste instante, o Ministro do Senhor, com o poder de Sua graça e de Sua justiça, estendesse seus braços e vos abatesse, instantaneamente, nos horrores do sepulcro?

Prosternai-vos, geração bastarda, raça de indomáveis pecadores; batei com a fronte orgulhosa e terrena de encontro ao pó de onde saístes, para onde havereis de voltar no vosso máximo dia, nada mais sois do que pó. Juntai essas mãos, que todos os dias obram iniquidades contra o Senhor, e rogai comigo, cheios de arrependimento, de dor e de contrição: Senhor! Senhor! Perdoai-nos pelas Vossas dores, pela Vossa paixão e morte, pela Vossa infinita misericórdia!”.