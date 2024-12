OAB de SP estuda ação na Justiça contra ‘ouvidoria paralela’ das polícias anunciada por Tarcísio

Com o apoio da direção da entidade, o criminalista Alberto Zacharias Toron, presidente da comissão de segurança pública da OAB de São Paulo, está em contato com associações da sociedade civil e com a Defensoria Pública de São Paulo para definir a melhor estratégia de ação.

Até o momento, despontam duas alternativas. A primeira é o ajuizamento de uma ação civil pública. A segunda é acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental.

“Os últimos atos de violência policial não são isolados, são reflexo de uma nova mentalidade. Isso é muito grave, porque é estrutural. Precisamos de atuação firme”, afirma Toron ao Estadão.