Lá, absolutamente todas as operações bancárias estão sujeitas à recuperação, e, assim, a recuperanda não tem surpresa quanto a condutas abruptas das instituições financeiras, seja qual tiver sido o formato da contratação de crédito. Aqui, as instituições financeiras imediatamente efetuam o bloqueio de senhas para acesso às contas bancárias, bem como procedem a amortização de valores nas respectivas contas. Além disso, são válidos os atos constritivos realizados anteriormente ao deferimento do processamento da RJ, ficando, porém, a critério do Juízo, a sua desconstituição, caso se constate que o bem ou valor constrito é necessário e essencial à manutenção da atividade empresarial. Por fim, o credor fiduciário, embora vinculado aos direitos e títulos de créditos entregues em garantia, pode imediatamente excutir a garantia real, não se submetendo à recuperação quanto aos bens e direitos dados em garantia.

Terceiro

No caso da Gol, houve o deferimento do processamento da recuperação entorno de 24 horas, e sem a necessidade da perícia de constatação prévia, no sentido de analisar a regularidade documental e o grau de viabilidade da recuperação da operação. Aqui, o Juízo tem a opção de determinar a realização da constatação prévia. Trata-se de procedimento custoso e que, de algum modo, causa insegurança, incerteza e demora, pois o deferimento do processamento da recuperação fica condicionado a ela. Os casos da recuperação da 123 Milhas e do grupo Southrock são emblemáticos de quanto a demora no deferimento da recuperação fruto da constatação prévia e de uma série de recursos ao Tribunal, pode agravar a inviabilização do soerguimento da empresa. A atividade comercial é dinâmica e o Poder Judiciário caminha em um tempo diverso, e não pode ser diferente, em atenção ao princípio do devido processo legal. Seria muito proveitoso que fosse responsabilidade pessoal do advogado e do contador da recuperanda avaliar se a sociedade empresária preenche ou não todos os requisitos para o pedido.

Quarto

Nos EUA, o DIP financing (Debtor in Possession), que se refere a empréstimo extraconcursal feito no ambiente da recuperação com o fim de financiar a empresa em crise, é aprovado praticamente de forma imediata com o pedido. Já, aqui, o rito é moroso e complexo e quando eventualmente ele chega, chega tarde, por vezes já se apresentando inútil.