Acerca da divulgação da identidade do encarregado, vislumbramos tal exigência com preocupação. Ora, realmente é necessária a identificação do encarregado? Divulgar o contato do encarregado e garantir o acesso ao titular não seria o suficiente? Tal divulgação não implicaria em uma exposição desnecessária do ocupante do cargo, o que, a depender do caso, poderia, inclusive, lhe trazer riscos? Parece-nos que essa determinação vai de encontro ao princípio da necessidade prevista na LGPD e contra o próprio direito constitucional à proteção dos dados pessoais. Logo, não nos surpreenderíamos se a constitucionalidade do dispositivo que determina a divulgação da identidade do encarregado viesse a ser questionada junto ao Supremo Tribunal Federal.

Noutro ponto, o regulamento prevê que os agentes de tratamento devem prover os meios necessários para o desempenho das atribuições do encarregado. Precisamente, devem garantir autonomia técnica ao encarregado, assegurar meios céleres para comunicação com os titulares e acesso direto às pessoas de maior nível hierárquico dentro da organização. Estes requisitos visam assegurar que o encarregado tenha a independência e os recursos necessários para realizar suas funções de forma eficaz.

A qualificação técnica do encarregado é outro ponto que merece atenção. Nesse ponto, o regulamento deixa expresso que o exercício da função de encarregado não depende de inscrição em qualquer entidade, de certificação, tampouco formação profissional específica. Ou seja, a princípio, qualquer pessoa pode atuar como encarregado. Contudo, recomenda-se que o profissional que irá ocupar esse cargo tenha não somente conhecimento jurídico sobre proteção de dados pessoais, mas também entenda de questões regulatórias e de tecnologia e segurança da informação.

Outra característica imposta pelo regulamento à figura do encarregado é que ele tenha capacidade de se comunicar com os titulares e com a ANPD em língua portuguesa. Trata-se de um ponto de atenção principalmente para empresas estrangeiras que têm atuação no Brasil. Consideramos tal medida acertada, afinal, se uma das atividades do encarregado é a de prestar esclarecimentos ao titular, a utilização da língua portuguesa é uma ferramenta essencial para tanto. Isso também se alinha com os princípios do livre acesso e transparência previstos na LGPD, que exigem do agente de tratamento a garantia de consulta facilitada e informações claras aos titulares acerca do tratamento de seus dados. Acrescenta-se, ainda, que tal exigência não é novidade no nosso ordenamento jurídico; ela vai ao encontro de outras leis nacionais, como o CDC, por exemplo, que exige expressamente que a oferta e apresentação de produtos e serviços seja em língua portuguesa.

O regulamento também especifica as atividades e atribuições do encarregado, que incluem aceitar reclamações e comunicações dos titulares, receber comunicações da ANPD, orientar funcionários e contratados sobre práticas de proteção de dados e prestar assistência na elaboração de documentos como registros de operações de tratamento de dados pessoais, registro e comunicação de incidentes de segurança, relatórios de impacto, entre outros. É importante destacar que as atribuições indicadas pelo regulamento poderão ser executadas pelo encarregado em conjunto com outras áreas da empresa, a depender da organização interna do agente de tratamento.