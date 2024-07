Bem, cada caso é um caso. Vamos primeiramente falar da questão da união estável e a necessidade de prová-la para poder acrescentar o sobrenome do companheiro. Recentemente, foi essa a decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de Minas Gerais. Um casal em união estável requereu a alteração para incluir patronímico de família ao sobrenome da companheira. A alegação foi a de que viviam em união estável desde 2007, já tinham um filho, mas que não podiam realizar o casamento civil, pois existiam pendências de partilha de casamento anterior. Essa regra passou a vigorar a partir do Código Civil de 2002. O inciso III do artigo 1.523 diz que não deve se casar “o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal”. Mas essa justificativa não bastou. Por quê?

A relatora e ministra Nancy Andrighi lembrou que “a adoção do sobrenome do companheiro, na união estável, não pode simplesmente decorrer de mero pedido das partes, sem exigência de qualquer prova bastante dessa união, enquanto no casamento a adoção do sobrenome do cônjuge é precedida de todo o procedimento de habilitação e revestida de inúmeras formalidades”. E mais, ressaltou que “a cautela se justifica pela importância do registro público para as relações sociais”.

Quanto aos transexuais, a situação é complexa. A lei permanece cautelosa em alterar nome e gênero, e de novo, não é à toa. A situação mais utilizada para exemplificar os problemas advindos dessa mudança é o caso de transexual - por exemplo, um homem que se tornou mulher –, alterar os documentos e casar-se com outro homem sem informar sua real condição. Caso o marido venha a saber do seu passado, poderá, inclusive, anular o casamento.

A alteração proposta à Lei de Registros Públicos que favorece os transexuais tem como objetivo livrá-los não só do embaraço de viver com um nome que nada tem a ver com sua realidade psicossocial, como também evitar problemas legais.

E quanto aos bandidos, que trocam de nome quando querem? Para além de ser caso de polícia, o governo espera dificultar as falsificações por meio do RIC – Registro de Identidade Civil – que prevê o uso de um cartão com chip, marca d’água e outros itens de segurança. O novo meio de identificação deverá ser implantado paulatinamente, ao longo de nove anos. Para a segurança dos cidadãos e a garantia dos recursos do INSS... tomara que funcione!