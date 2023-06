Peritos da PF avaliam em R$ 5,1 milhões joias sauditas dadas a Bolsonaro

Joias foram dadas ao casal Bolsonaro e retidas na alfândega. Foto: Foto: Estadão

A Polícia Federal (PF) concluiu a perícia nas joias apreendidas pela Receita Federal com uma comitiva do governo Jair Bolsonaro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021. O caso foi revelado pelo Estadão. O conjunto foi avaliado em R$ 5,1 milhões.

A análise foi feita por especialistas do núcleo de perícias em geologia do Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília. O laudo foi incluído no inquérito que investiga se o ex-presidente tentou se apropriar indevidamente dos presentes da Arábia Saudita ao invés de devolvê-los ao acervo da União.

O conjunto da marca suíça Chopard, composto por colar, anel e brincos de diamante, foi avaliado em R$ 4 milhões. O relógio vale em torno de R$ 1 milhão, segundo a perícia.

Inicialmente, o conjunto foi avaliado em R$ 16,5 milhões. O Estadão apurou com especialistas em perícia que a diferença dos valores pode ter ocorrido porque a avaliação feita pela Polícia Federal, frequentemente, é objetiva. Ou seja, a análise leva em consideração o valor efetivo dos diamantes. Ficam de fora outros elementos subjetivos que agregam valor e compõem o preço na loja, como o joalheiro que desenhou a peça, a grife que produziu a joia, o lucro que a empresa vai tirar e até o custo para venda e com impostos.

A investigação foi aberta em março, a pedido do Ministério da Justiça, e já foi prorrogada. A PF apura se houve crime de peculato – uso do cargo para desviar recursos ou bens públicos.

As joias foram apreendidas pela Receita Federal com um assessor do Ministério das Minas e Energia, que tentou passar pela alfândega do aeroporto de Guarulhos sem declarar as peças.

Bolsonaro prestou depoimento no caso e afirmou que soube das joias em 2022, um ano após a apreensão do estojo. O ex-presidente alegou que só houve intervenção de seus auxiliares para evitar um suposto ‘vexame diplomático’.

Documentos oficiais do próprio governo contradizem a versão. Como mostrou o Estadão, foram ao menos oito tentativas para retirar as joias – uma delas partiu do gabinete da Presidência da República.