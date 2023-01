PF abre inquérito para investigar queda de torre de energia no Paraná

Torre de transmissão de energia elétrica derrubada no domingo, 8, em Rondônia.

A Polícia Federal informou nesta quarta-feira, 11, que abriu inquérito para identificar envolvidos em suposto crime de 'atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública', por causa da queda de uma torre de transmissão de energia elétrica, localizada na cidade de Medianeira, interior do Paraná, a 585 quilômetros de Curitiba.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), também foram registradas quedas de outras duas torres de transmissão, estas localizadas em Rondônia. Relatório do órgão apontou 'indícios de vandalismo'.

Na tarde de terça, 10, uma equipe de agentes da PF se deslocou até Medianeira para 'obtenção de provas e realização de perícias'.

Os envolvidos poderão responder pelo crime previsto no artigo 265 do Código Penal - atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública -, 'bem como outros eventualmente identificados', com pena de reclusão de até 5 anos.