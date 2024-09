PF prende quatro por informações falsas em eleições municipais no Rio

Agentes foram às ruas para vasculhar 15 endereços no Rio. As ordens foram expedidas pelo juízo da 8ª Zona Eleitoral do Estado, que ainda determinou bloqueios de até R$ 1 milhão de cada investigado.

Durante as diligências, a PF apreendeu R$ 188,3 mil em espécie. Também foram recolhidos três veículos de luxo blindados. Um dos carros foi confiscado com o alvo principal da ofensiva, capturado na rua no Recreio dos Bandeirantes, zona Oeste do Rio.

A Polícia Federal suspeita que o grupo desenvolveu um “sofisticado e lucrativo esquema baseado na contratação de pessoas com o objetivo de influenciar no processo eleitoral de diversos municípios”. Os líderes chegaram a ocupar funções públicas em diversas cidades do Estado, diz a PF.

Os investigadores indicam que a quadrilha atua pelo menos desde 2016, já tendo influenciado no mínimo em três eleições municipais.