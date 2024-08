Quem acredita nos compromissos internacionais firmados pelo governo, de reduzir as emissões para mantê-las no máximo em 1,5ºC, em reflorestar o Arco da Restauração Amazônico e em favorecer a bioeconomia naquele bioma do qual depende o clima planetário?

Não adianta dizer que a agricultura na Amazônia é menos lucrativa do que em outros biomas. Insiste-se em derrubar mais árvores, em colocar gado para desertificar o território, que já se empobreceu quando virou pasto. Existem dados comprobatórios de que a floresta em pé rende mais do que a terra dizimada. Mas a revolução cultural é a reforma que mais tempo leva e que é a mais difícil de ser implementada. O amor pelo dinheiro, a sensação de que se é imortal, de que não se morrerá, o imediatismo, o narcisismo, o egoísmo, o consumismo, são os “ismos” que fazem com que a conversão ecológica seja um tema tabu.

O Brasil precisaria firmar um pacto de integridade ecológica em que houvesse vontade inabalável de salvar a natureza e, ao salvá-la, salvar também a espécie humana. Cumprir as leis – somos pródigos em normatizar – principalmente a Constituição, cujo artigo 225, se levado a sério, já teria transformado o cenário tupiniquim.

Exigir dos governos a responsabilidade ambiental, com a efetivação das políticas públicas destinadas a preservar o verde, evitar o desmatamento e obrigar o replantio das bilhões de árvores de que o país necessita, para recompô-lo como a “promissora potência verde”, pulmão do mundo, fabricante de água, o mais precioso líquido neste século 21.

As condições naturais do Brasil dariam ao nosso país a condição de atingir o ideal de uma agricultura neutra em carbono, até alcançar a emissão negativa a partir do adequado uso da terra. Isso, desde que houvesse uma restauração florestal em grande escala, o que garantiria emissão líquida zero. Para isso temos todos os ingredientes para produzir cem por cento de energia limpa e renovável.