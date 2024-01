As manchetes resumem sua vida em “Policial militar morre após tentativa de roubo”, apagando sua identidade e sonhos.

Perceber que Sabrina perdeu sua identidade de “mulher vítima de violência”, com sonhos e uma vida a ser vivida, para uma estatística fria de “policial militar é morta” é revoltante. No momento que Sabrina foi assassinada , estava fora de serviço e vestindo roupas civis, uma pessoa com sentimentos, aspirações e uma família.

O trágico episódio envolvendo Sabrina é profundamente indignante e nos leva a reflexões profundas. Infelizmente, ela se tornou vítima não apenas da violência brutal, mas também da leniência que por vezes beneficia os criminosos. Sua execução covarde evidencia não apenas a fragilidade da segurança pública, mas também uma distorção na narrativa quando se trata de mulheres vítimas de violência.

A sua morte não apenas representa uma perda irreparável para sua família, mas também destaca questões profundas de desumanização que permeiam a realidade dos policiais, especialmente das mulheres, na sociedade.