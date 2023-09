Prefeitura do Recife prevê gasto de até R$ 1 milhão com brinquedos infláveis

Contrato foi fechado pela Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco. Foto: Paulo Whitaker/Reuters

A prefeitura de Recife prevê gastar até R$ 1 milhão para alugar brinquedos infláveis e contratar serviços de recreação infantil.

O extrato do contrato foi publicado nesta semana no Diário Oficial do Município. A Secretaria de Turismo e Lazer, da gestão João Campos (PSB), foi a responsável pela contratação.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que o procedimento serve para registrar os valores dos fornecedores para compras futuras e que a modalidade de contratação segue o princípio da economicidade. “Não significa, portanto, que todo valor registrado será consumido integralmente, uma vez que o consumo é sob demanda”, diz um trecho da nota (leia a íntegra ao final da matéria).

Castelo com bolinhas, touro mecânico, equipamentos infláveis, como escalada, “giro radical” e “totó radical”, e futebol de sabão estão previstos no contrato. São 13 itens no total. A empresa escolhida foi a Márcio de Paiva Mateus.

Além do aluguel dos brinquedos de “grande porte” e da contratação de “serviços de lazer”, o contrato inclui a montagem, desmontagem e operação dos equipamentos.

O brinquedo mais caro é um escorregador inflável. A diária sai por R$ 2 mil. A prefeitura pode desembolsar até R$ 120 mil com os alugueis.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE RECIFE

“A Prefeitura do Recife informa que o extrato 3501.1023/2023 compreende a locação, montagem, desmontagem e operações de equipamentos recreativos infláveis de grande porte e serviços de lazer, sendo um processo de Registro de Preços assinado durante a gestão da ex-secretária de Turismo e Lazer da cidade, Cacau de Paula.

O procedimento serve para registrar os valores dos fornecedores para compras futuras pelo poder público. Não significa, portanto, que todo valor registrado será consumido integralmente, uma vez que o consumo é sob demanda, a exemplo de edições do programas como o Viva Guararapes e Viva Bairros, além de ativações que ocorrem em praças e espaços públicos durante todo o ano.

A modalidade contratação segue o princípio da economicidade, uma vez que o uso desse procedimento ajuda a Administração Pública a economizar no momento da compra. Em média, a diária pelo aluguel dos equipamentos é de R$ 1.500,00. Também é importante ressaltar que o sistema também pode ser compartilhado por diferentes órgãos públicos.”